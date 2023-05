L’appello M5S a Tamajo: vendita terreni ex Asi in aree di crisi come Gela e Termini avvenga a prezzi dimezzati

L’appello M5S a Tamajo: vendita terreni ex Asi in aree di crisi come Gela e Termini avvenga a prezzi dimezzati

La sen. Damante e il deputato regionale Sunseri ricordano all’assessore che "nel 2021 l’Ars approvò una norma che prevedere il dimezzamento dei prezzi di mercato"

Redazione

“La possibilità per le imprese di poter acquistare terreni e immobili dismessi delle ex Asi regionali è una buona occasione per la rinascita dei plessi industriali ma la Regione ricordi che nelle aree di crisi complessa quali Gela e Termini Imerese il prezzo di vendita deve essere più basso del 50%. Non vorremmo che l’assessore omettesse di applicare una norma da noi modificata in tal senso nel 2021 all’Ars”.

A dichiararlo sono la senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante e il deputato regionale M5S Luigi Sunseri, a proposito dell’annunciata messa in vendita di terreni e immobili nelle aree ex asi in liquidazione della Regione Siciliana. I deputati nello specifico ricordano all’assessore Edy Tamajo di dover applicare l’articolo 9 della legge regionale 33 del 2021 che modifica l'articolo 16 della legge regionale 8 del 2012, (Emendamento presentato dal M5S) che porta cioè al dimezzamento del prezzo di mercato degli immobili ex Asi ricadenti nelle aree di crisi complessa di Gela e Termini Imerese.

“Queste aree - spiegano Damante e Sunseri - sono quelle ad aver subito i maggiori contraccolpi derivanti da crisi industriali di livello nazionale. Per questa ragione proprio nel 2021 presentammo un emendamento che favorisce la vendita degli immobili dismessi in quei territori ad un prezzo inferiore del 50%. Abbiamo appena inviato una nota all’assessore alle attività produttive per ricordarglielo in maniera ufficiale. Non vorremmo che l’assessore se ne dimenticasse” - concludono i deputati M5S.



