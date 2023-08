Cronaca 251

L'appello di partiti ed associazioni: "Urgono chiarimenti sulle tariffe idriche in Provincia di Caltanissetta"

Collettivo Letizia, Forum Beni Comuni, Partito Democratico e Riprendiamoci la Città hanno più volte chiesto un incontro all'Ati senza però riuscirci

Redazione

Urgono chiarimenti sulle tariffe idriche in Provincia di Caltanissetta. Nella scorsa primavera, Collettivo Letizia, Forum Beni Comuni e Partito Democratico ( oggi anche Riprendiamoci la Città ) hanno pubblicato un articolo che affrontava un tema, sarebbe meglio dire una criticità che, sebbene riguardi il servizio più importante e cioè l’erogazione idrica, sembra sopito, quasi inesistente nel dibattito politico locale. Eppure si tratta di una problematica che afferisce e incide sulle tasche dei nisseni, in quanto le tariffe idriche in provincia di Caltanissetta sono, dati alla mano, tra le più elevate d’Italia. Quell’articolo si concludeva con l’auspicio che l’A.T.I. facesse chiarezza e spiegasse in maniera esaustiva e documentata questi dati che a noi utenti nisseni sembrano paradossali.

Per cercare di concretizzare quell’auspicio, le forze politiche di cui alla presente hanno più volte tentato di ottenere un incontro con il Presidente dell’ATI; ad oggi tutti i tentativi sono falliti! Comprendiamo benissimo che gli amministratori dell’ATI, in quanto contemporaneamente anche Sindaci dei rispettivi Comuni di appartenenza, sono assorbiti da numerosi e complessi problemi da affrontare. Ma, come sanno pure i nostri amministratori, in democrazia, uno dei compiti indefettibili di chi amministra la cosa pubblica è quello di rendere conto del proprio operato, di spiegare il perché e il per come delle scelte effettuate. Si, ci rendiamo conto che si tratta di un compito faticoso, ma essenziale per la dialettica pubblica. Ci sembra strano, quindi, che il Presidente dell’ATI, non riesca a ritagliare un’ora del suo tempo per chiarire a dei cittadini nisseni “curiosi” come mai dalle nostre parti si paghi l’acqua molto più cara che nel resto d’Italia. La curiosità mi sembra più che legittima. Collettivo Letizia, Forum Beni Comuni, Partito Democratico, Riprendiamoci la Città



