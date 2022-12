Attualita 753

L'appello al sindaco di Caltanissetta: "Noi residenti di Santa Barbara non siamo cittadini di serie B"

Lo sfogo di uno dei residenti il quale evidenzia che in occasione della festa di quartiere e la processione non c'erano luminarie

Redazione

"Sindaco, noi di Santa Barbara non siamo cittadini di serie B". È questo l'amaro sfogo che giunge da uno dei tanti residenti del quartiere da lui stesso ritenuto "villaggio fantasma" per l'amministrazione comunale non solo attuale ma anche quelle precedenti. "Pultroppo - evidenzia il cittadino - anche a noi piacerebbe avere qualche illuminazione natalizia come avviene per il centro urbani. Anche noi facciamo parte di Caltanissetta e non siamo residenti solo per tornaconto personale".

L'amaro sfogo prosegue evidenziando che "abbiamo avuto la festa di Santa Barbara, patrona del villaggio, senza luminarie. Una cosa che non si era mai vista prima. C'è stata una processione povera. Ora egregio sindaco e amministrazione spero solamente che capiate che anche noi facciamo parte di Caltanissetta. Sto provando ad aprirvi il cuore e far capire che Natale e le feste esistono pure per questo dimenticato villaggio".



© Riproduzione riservata

