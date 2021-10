Attualita 187

Facebook si chiamerà Meta: il social vuole puntare sul nuovo progetto di "metaverso"

Il nome è stato scelto in omaggio a una nuova visione di realtà virtuale per il futuro

Mark Zuckerberg ha ufficializzato giovedì la nuova identità dell'azienda durante l'atteso Connect: Facebook cambia il nome e si chiamerà Meta, in omaggio a una nuova visione di realtà virtuale per il futuro, che il social network ha battezzato "metaverso". La decisione di adottare una nuova identità aziendale da parte del colosso, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata letta anche come la volontà di allontanarsi dalle polemiche che lo hanno investito, soprattutto di recente. E in un certo senso, le parole pronunciate da Zuckerberg ne danno indirettamente una conferma.



