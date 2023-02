L'annuncio del Ministro Bernini, sarà ampliato il numero per l'accesso in Medicina

Nella programmazione del governo Meloni è prevista la "stessa cosa anche collo di bottiglia delle specializzazioni"

Entro il mese di aprile si deciderà di ampliare il margine di ingresso a Medicina. Lo ha annunciato il ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico a Catania. "Sarà allargato non solo il margine di ingresso - ha detto - ma anche il collo di bottiglia delle specializzazioni. Ma teniamo presente che i nuovi iscritti saranno medici tra 7-8 anni. E dobbiamo anche ragionare anche in una prospettiva di mercato". Il ministro ha sottolineato che la formazione terrà conto infatti dei nuovi percorsi e delle nuove specializzazioni come l'ingegneria biomedica e la robotica".

Quanto alla programmazione universitaria, Bernini ha detto che si sta operando per "stabilizzare le cose buone fatte con il Pnrr". L'attenzione è rivolta alla qualità degli investimenti e alla eliminazione delle "complessità burocratiche" che ostacolano il percorso di crescita. Sarà inoltre valorizzata la ricerca per favorire il ritorno dei ricercatori che si sono trasferiti all'estero. "Dobbiamo essere in grado - ha concluso - di offrire un sistema paese accogliente". (ANSA).



