Salute 160

L'Ancos Confartigianato di Caltanissetta mette a disposizione un pulmino per il trasporto dei disabili

Attivati anche progetti di campagna informativa per prevenire le truffe on line agli anziani

Redazione

L’Ancos di Caltanissetta, l’associazione di promozione sociale di Confartigianato, scende ancora una volta in campo per agevolare le fasce più fragili della popolazione. Questa volta lo fa mettendo a disposizione il proprio pulmino per il trasporto dei disabili, per favorire enti, scuole o strutture che dovessero avere necessità del servizio. L’Ancos, inoltre, guidata dal presidente provinciale Giuseppe Difrancesco, vanta adesso anche dell’iscrizione al Runts, il registro unico nazionale del terzo settore. “Questo passaggio è per noi un elemento forte di identificazione – spiega Difrancesco – ma soprattutto ci dà l’opportunità di siglare convenzioni con la pubblica amministrazione per fornire una serie di servizi per i più fragili, con un’attenzione particolare ai giovani diversamente abili”.

L’Ancos nissena, inoltre, è anche destinataria di progetti di servizio civile nazionale e pure quest’anno accoglie i volontari impegnandoli in due progetti. Il primo riguarda la campagna informativa contro le truffe on line agli anziani, il secondo invece, è incentrato sul digital gap e dunque mira alla promozione di giovani facilitatori a supporto della transizione digitale. “Vogliamo stare al fianco della nostra popolazione – aggiunge il presidente – fornendo il nostro supporto sotto più profili. La nostra attenzione si concentra maggiormente su chi vive la disabilità e sui soggetti più avanti negli anni”.



