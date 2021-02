Cronaca 210

Lampedusa, barcone di migranti si ribalta durante i soccorsi

Al momento sono stati salvati 47 migranti e sono in corso le ricerche di eventuali dispersi

20 Febbraio 2021

Una barca carica di migranti si è ribaltata al largo di Lampedusa durante le operazioni di trasbordo delle persone sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Al momento sono stati salvati 47 migranti e sono in corso le ricerche di eventuali dispersi.Il naufragio è avvenuto a 15 miglia a sud di Lampedusa.

Sono ora in corso le ricerche di eventuali dispersi con le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Impiegato anche un elicottero del Secondo Nucleo Aereo Guardia Costiera di Catania. "Il soccorso di questa notte - si legge in una nota - avviene al termine di una giornata particolarmente intensa dal punto di vista operativo per l'elevato numero di imbarcazioni con migranti segnalate nella giornata di ieri".

