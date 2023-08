Cronaca 270

Lampedusa, altri 4 sbarchi (18 in 48 ore): nell’hotspot 2.278 persone

Nel centro d'accoglienza numero di ospiti dieci volte superiore alla capienza. Al via i trasferimenti

Redazione

Quattro sbarchi con complessivi 155 sudanesi, somali, ivoriani, egiziani, nigeriani, e guineani, sono stati registrati durante la notte, a Lampedusa. A soccorrere le carrette, tutte salpate da Sfax in Tunisia, è stata la motovedetta Cp310 della Guardia costiera. Ieri sull’isola c’erano stati 14 approdi con un totale di 531 persone. Anche i nuovi arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 2.278 ospiti.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia scorta, a piccoli gruppi, verso il porto 600 nordafricani che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Stessa destinazione per i 150 che verranno invece spostati in serata. Ieri, cercando di alleggerire le presenze nell’area di pre-identificazione del porto Empedoclino, i trasferimenti da Lampedusa erano stati sospesi dal prefetto.



