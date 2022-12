Eventi 321

"L'ammazzo col gas" con Gianni Ferreri e Danila Stalteri arriva anche a Caltanissetta

In scena le divertenti insofferenze della vita matrimoniale. L'appuntamento al al Teatro Oasi della Cultura domenica alle ore 18

Redazione

Dopo il debutto avvenuto a fine novembre a Napoli L'AMMAZZO COL GAS, il divertente spettacolo a due attori e decine di personaggi portati in scena dagli irresistibili Gianni Ferreri e Danila Stalteri, arriva in Sicilia. Con la regia e la drammaturgia di Roberto D'Alessandro, lo spettacolo andrà in scena il 17 dicembre 2022 (ore 21.00) all'Auditorium “Carmelo Graci” di Campobello di Licata (AG) in occasione della decima edizione della rassegna teatrale “Fratelli di scena” (info e biglietti: cell. 366 4461983 - 393 3323032) e il 18 dicembre 2022 (ore 18:00) sarà rappresentato al Teatro Oasi della Cultura di Caltanissetta (info e biglietti: cell. 351 7888512 - 393 9493811).

Con cambi d'abito e di situazione continui, i nostri protagonisti dipingono una serie di scenari di vita matrimoniale dove l'insofferenza per il coniuge rimane al centro della commedia. Dopo questo breve tour siciliano l' imperdibile serie di sketches sarà in scena fino ad aprile 2023 tra Firenze, Prato e diverse altre città dello Stivale. Un Marito attore-autore-regista e una Moglie attrice primadonna; i due si trovano in un teatro di un luogo imprecisato per mettere in scena uno spettacolo che da anni rappresenta il loro cavallo di battaglia ma subito dopo l’inizio qualcosa comincia ad andare storto…Lo spettacolo si snoda attraverso una serie di scene che esaminano, in chiave rigorosamente comica e grottesca, svariate casistiche delle tipologie di mogli o mariti che alla fine vengono "eliminati" dal coniuge. Vediamo così il marito che si crede vittima della gelosia della moglie o la moglie gassofoba, il marito rompiscatole o la moglie ricca e racchia. Una galleria di personaggi per uno spettacolo dal ritmo sfrenato pieno di colpi di scena.

Gianni Ferreri è un interprete teatrale napoletano che ha riscosso successo anche al cinema diretto da Leonardo Pieraccioni e Paolo Genovese & Luca Miniero, ma soprattutto in televisione, con il ruolo del sovrintendente Ingargiola nella miniserie a puntate Distretto di Polizia. Danila Stalteri è un'attrice che ha debuttato giovanissima al cinema,ha proseguito la sua carriera a teatro e ha preso parte a numerose fiction di successo tra cuiTerra Ribelle di Cinzia Th Torrini, Un'altra Vita accanto a Vanessa Incontrada e L'Allieva con Alessandra Mastronardi.

L'AMMAZZO COL GAS drammaturgia e regia Roberto D'Alessandro con Gianni Ferreri e Danila Stalteri; Luci e audio: Cristian Martorana; Costumi: Eleonora Tondo; Scenografie: Cri.Escions; Produzione: StArt LAB



