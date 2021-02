Sport 139

L'Albaverde Caltanissetta sabato in trasferta a Marsala contro il Fly Volley: una sfida che si rinnova

La lilibetane seconde in classifica con sei punti ospitano le nissene distaccate di tre lunghezze

Redazione

12 Febbraio 2021 18:19

Per la quarta giornata di andata del mini girone N2 del campionato di serie B2 femminile si disputa sabato 13 a Marsala la gara tra la locale Fly Volley e l’Albaverde.La lilibetane seconde in classifica con sei punti ospitano le nissene distaccate di tre lunghezze per una gara che rinnova la sfida della scorsa stagione quando le due formazioni lottarono per il primo posto in serie C con il predominio del Fly Volley in virtù della duplice vittoria negli scontri diretti.

E proprio con la mente allo scontro di Marsala dello scorso campionato che Lorena Tilaro e compagne si apprestano a vivere la trasferta di sabato dopo una settimana di intensi allenamenti con tanta applicazione per convertire in gioco e punti la filosofia di pallavolo del duo Scollo-Gotte.

Le tante giocatrici che per anni si sono alternate come compagne e avversarie in vari campionati rendono la sfida affascinante insieme alle implicazioni di classifica con la formazione di Lucio Tomasella (anche lui un ex-Albaverde) che vorrà fare punti per restare al passo della capolista e le ragazze nissene che vorranno ritornare alla vittoria dopo due turni di stop per entrare nelle parti nobili della classifica.



