L'Aigae organizza escursione sulle Madonie: il ricavato alle aziende che hanno subito gravi danni dagli incendi

In collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie che si è reso immediatamente disponibile ad essere partner e promotore dell’iniziativa

Redazione

20 Agosto 2021 14:34

Sarà il sentiero che porta a Piano Cervi lo scenario naturalistico della biodiversità delle Madonie scelto dalle GAE guide ambientali escursionistiche siciliane aderenti ad AIGAE, per l’escursione organizzata venerdì 27 a partire dalle ore 11.00, per sensibilizzare gli appassionati di escursionismo e non soltanto, riguardo ai disastrosi incendi che questa estate, in maniera particolare, hanno colpito il patrimonio naturalistico e rurale creando pesanti danni agli agricoltori imprenditori agricoli e allevatori e alle stesse guide, nonché, a tutti gli operatori del settore turistico della ricettività che insieme hanno visto “bruciare" - ed è proprio il caso di dirlo - in pochissimi giorni i frutti e il futuro del loro lavoro e di una intera l’economia legata al territorio.

Un’iniziativa che si identifica proprio nel ruolo delle GAE di AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - una professione che non si limita a condurre in natura, ma si vede impegnata con passione e amore per il territorio, la salvaguardia dell’ambiente, stimolare gli utenti ad una maggiore consapevolezza dell’importanza degli ecosistemi sia montani che costieri, per la conservazione dei territori. Le GAE a tutti gli effetti rappresentano uno degli attori fondamentali sui territori, portatori di interessi economici e valori sociali, custodi e sentinelle del territorio, elementi di collegamento tra la natura e l’uomo.

In collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie che si è reso immediatamente disponibile ad essere partner e promotore dell’iniziativa nel suo ruolo istituzionale e al quale verrà devoluto l’incasso della giornata del contributo richiesto ai partecipanti di € 10 che sarà interamente versato sul conto appositamente istituito dall’Ente a sostegno delle aziende rurali che hanno subito gravissimi danni causati dagli incendi che ne hanno compromesso l’attività economica.

Info: sicilia@aigae.org

Giovanna 3394871631



