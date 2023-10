Cronaca 561

Ladro tenta la fuga e cade dal quinto piano: morto

Il complice è riuscito a dileguarsi. La vittima ha fatto un volo di oltre 10 metri

Redazione

06 Ottobre 2023 09:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ladro-tenta-la-fuga-e-cade-dal-quinto-piano-morto Copia Link Condividi Notizia

Caserta un uomo è morto cadendo dal quinto piano di uno stabile. Si trattava probabilmente di un ladro intento a scappare dopo essersi introdotto in un appartamento per rubare. A chiamare la polizia alcuni residenti. A quanto emerso sembrerebbe che il ladro fosse con un complice che però sarebbe riuscito a dileguarsi.

Secondo le prime indiscrezioni i due pare fossero all'interno di un appartamento quando sono stati disturbati o scoperti decidendo di darsi alla fuga, forse dal balcone; e sarebbe in quella circostanza che il ladro ha perso l'equilibrio facendo un volo di diversi per oltre dieci metri. Nello stabile teatro del fatto vive anche l'ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, ma in una scala diversa da quella "visitata" dai ladri di appartamento. Sul luogo le forze dell'ordine che indagano sull'accaduto. Inutile l'intervento dei sanitari che hanno potuto constatare solo la morte dell'uomo.

I furti in casa nella provincia di Caserta nel 2022 sono aumentati del 65% rispetto all’anno precedente. Nel 2022, sono stati sventati 28 furti in provincia di Caserta, mentre quest’anno i tentativi di furto non andati a segno sono stati 46.





Caserta un uomo è morto cadendo dal quinto piano di uno stabile. Si trattava probabilmente di un ladro intento a scappare dopo essersi introdotto in un appartamento per rubare. A chiamare la polizia alcuni residenti. A quanto emerso sembrerebbe che il ladro fosse con un complice che però sarebbe riuscito a dileguarsi. Secondo le prime indiscrezioni i due pare fossero all'interno di un appartamento quando sono stati disturbati o scoperti decidendo di darsi alla fuga, forse dal balcone; e sarebbe in quella circostanza che il ladro ha perso l'equilibrio facendo un volo di diversi per oltre dieci metri. Nello stabile teatro del fatto vive anche l'ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, ma in una scala diversa da quella "visitata" dai ladri di appartamento. Sul luogo le forze dell'ordine che indagano sull'accaduto. Inutile l'intervento dei sanitari che hanno potuto constatare solo la morte dell'uomo. I furti in casa nella provincia di Caserta nel 2022 sono aumentati del 65% rispetto all'anno precedente. Nel 2022, sono stati sventati 28 furti in provincia di Caserta, mentre quest'anno i tentativi di furto non andati a segno sono stati 46.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare