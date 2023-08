Cronaca 936

Ladro gentiluomo fa ritrovare un'auto con dentro l'abito da sposa: "Ho un cuore"

Ora i carabinieri e la polizia stanno cercando di rintracciare il responsabile

Redazione

Prima ha rubato una macchina. Poi, quando i proprietari hanno lanciato un appello perché venisse restituito almeno l'abito da sposa, un malvivente di Foggia si è commosso. Poche ore dopo, la macchina è stata ritrovata dalla polizia locale della città. Sul sedile c'era un biglietto: "Ladro sì, ma ho un cuore". Ora i carabinieri e la polizia stanno cercando di rintracciare il responsabile.

Il furto dopo le nozze Il fatto è avvenuto nel centro della città pugliese. Una coppia di novelli sposi ha denunciato il furto della propria auto, avvenuto proprio al termine del giorno che avrebbe dovuto essere il più bello della loro vita. La coppia, arrivata in città con il figlioletto dai Monti Dauni, sabato mattina si è sposata a Foggia. Dopo il ricevimento, la famigliola ha trascorso la notte in un hotel nelle vicinanze della stazione. Al risveglio, però, l’auto non c'era più. Peccato che dentro ci fossero gli abiti del matrimonio.

La coppia, scioccata, ha lanciato un appello ai ladri attraverso un giornale locale online. La sposa ha raccontato si essere rattristata dalla perdita del suo abito da sposa. Non si sa se il malvivente che ha rubato l'auto abbia letto l'appello dei due sposini. Fatto sta che, dopo aver portato la macchina in un luogo per lui sicuro, ha scoperto quello che c'era all'interno e si è commosso. Da qui la decisione di restituire la refurtiva e anche l'automobile.



