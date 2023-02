Cronaca 189

Ladri maldestri a Vittoria, rubano un camion e i carabinieri li fermano dopo 10 metri

Il mezzo era stato aperto rompendo la serratura dello sportello ed avviato il motore mediante la forzatura del nottolino di accensione

Redazione

Prosegue l'attività di contrasto ai reati contro il patrimonio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa intensificando il controllo del territorio a tutela della proprietà dei cittadini. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Vittoria, nell’adempimento di mirati servizi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, nella nottata odierna, transitando in Viale Colonnello Iannizzotto ex strada Forcone, notavano un autocarro che procedeva a lenta velocità e una persona a piedi nei pressi del veicolo che, alla vista degli operanti, cercava di dileguarsi.

Insospettiti da quanto osservato prontamente procedevano a fermare l'autocarro dopo soli 10 metri di marcia e, contestualmente, raggiungevano e fermavano l'uomo a piedi. Dal controllo sul posto veniva identificato il conducente dell'autocarro in C.S., 53 anni, e l’uomo a piedi in C.G., 51 anni entrambi già noti per reati contro il patrimonio. I militari accertavano che l'autocarro, di proprietà di un uomo dimorante nel medesimo viale, era stato aperto rompendo la serratura dello sportello ed avviato il motore mediante la forzatura del nottolino di accensione con l'utilizzo di una tenaglia e di uno strumento artigianale noto impropriamente come "spadino”, poi estratto con gesto repentino dal C.S. durante il controllo dei militari per disfarsene in modo occulto.

L'uomo a piedi, invece, con il ruolo di "palo", prima di essere fermato dai Carabinieri, cercava di darsi alla fuga dirigendosi ad un'autovettura parcheggiata poco distante ed a lui in uso; infatti dalle verifiche esperite detta autovettura è risultata essere stata noleggiata con regolare contratto intestata allo stesso C.G., tant’è che veniva rinvenuto all’interno dell’abitacolo anche il suo portafoglio e telefonino cellulare ancora acceso. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro degli arnesi da scasso, restituito l’autocarro rubato al legittimo proprietario dopo averne acquisito la querela, e proceduto nei confronti degli indagati con l’arresto in flagranza per il reato di furto aggravato in concorso.



