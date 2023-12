Cronaca 329

Ladra seriale arrestata dai carabinieri: ha rubato degli abiti in un negozio

Bloccata dai carabinieri una rumena di 35 anni, aveva in una sacca gli oggetti appena rubati

Redazione

Ha tentato un furto di vestiti per un ammontare di oltre 200 euro una rumena di 35 anni, residente a Catania, pregiudicata, che l’altra sera è stata arrestata dai carabinieri della tenenza di Misterbianco, nell’ambito dell’operazione «Natale Sicuro». La donna, secondo quanto è stato ricostruito, si era recata in un centro commerciale e aveva preso di mira un megastore che, tra i diversi articoli, vende anche capi di abbigliamento.

Così, dopo aver scelto i vestiti della sua taglia, la stessa si aggirava dapprima con noncuranza tra gli scaffali e, quando pensava di non essere vista, infilava gli indumenti all’interno del suo zaino, dopo averli privati del dispositivo di antitaccheggio.

Il servizio di vigilanza del negozio si è tuttavia accorto delle «manovre» della signora e ha subito contattato il numero di emergenza 112 e, senza perderla di vista, ha atteso l’arrivo della pattuglia.

Quando in una manciata di minuti i carabinieri sono arrivati, la donna aveva già oltrepassato l’uscita dello store senza pagare, e per questo è stata fermata. Effettivamente dalla sacca che la donna portava a tracolla, è saltato fuori tutto quello che poco prima aveva cercato di rubare: pantaloni, magliette e anche uno scintillante abito per le festività natalizie.



