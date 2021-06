"Laboratorio dei Sogni" di Caltanissetta: ancora 5 candidature per partecipare al progetto che si svolge in Polonia

Sono attualmente aperte ancora 5 candidature per i ragazzi (dai 18 ai 30 anni) che volessero partecipare al progetto Erasmus plus "Follow me". Per info e contatti 3397108468. Un programma di 100 eventi è già in corso d'opera per 15 ragazzi dell'Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni di Caltanissetta, presieduto dal prof. Fernando Barbieri, che dal 4 all' 11 Luglio saranno in Polonia a Radom vicino Varsavia per partecipare al progetto Erasmus Plus "Follow me". Un'esperienza senza pari a Radom organizzata dalle Associazioni: - Filmforum (Polonia)-capofila - Open Channel Magdenburg e. V. (Germania) - KINOGRAPHE (Francia) - Laboratorio dei Sogni (Italia) Quattro partners europei collaborati dal partner tecnico: Canon.