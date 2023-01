Laboratori di arte, calligrafia e preparazione dei ravioli cinesi: workshop per i ragazzi del "Volta" in occasione del Capodanno cinese

Laboratori di arte, calligrafia e preparazione dei ravioli cinesi: workshop per i ragazzi del "Volta" in occasione del Capodanno cinese

Denominatore comune dei tre laboratori l’auspicio del nuovo anno, denominato, secondo il calendario lunare cinese, "anno del coniglio"

Un’attività progettata ed attuata specificamente per gli studenti del neo attivato Liceo Linguistico quella svolta martedì 24 gennaio, presso l’auditorium dell’istituto “A. Volta”. Per promuovere l’uso consapevole della lingua cinese e in occasione del Capodanno cinese, è infatti stato organizzato un workshop riguardante tipiche tradizioni del Paese del Dragone: il primo laboratorio, inerente alle tecniche minuziose della calligrafia, ha coinvolto gli studenti nella scrittura artistica di frasi augurali; il secondo che ha celebrato l’arte certosina di intrecciare nodi di corda e il terzo, di carattere gastronomico, finalizzato alla preparazione dei famosi ravioli cinesi, a partire dall’impasto base fino alla cottura e alla degustazione.

Denominatore comune dei tre laboratori l’auspicio del nuovo anno, denominato, secondo il calendario lunare cinese, “anno del coniglio”, simboleggiato da oggetti augurali, realizzati dagli studenti e dalle docenti dell’Istituto “Confucio”, che, per l’occasione, hanno indossato i costumi tradizionali cinesi (tra cui l’elegante Qipao ed un Hanfu di epoca Ming). I laboratori infatti sono stati promossi e realizzati dalla collaborazione tra le professoresse Domiziana Giammorcaro e Ada Di Simone, entrambe docenti di Cinese del Liceo linguistico del “Volta” e i responsabili dell’Istituto “Confucio”, rappresentato nella fattispecie dalle prof.sse Simona Caterini e, Wang Qin codirettrice per l’ambito cinese della sede di Enna del “Confucio”, nonché dalle docenti madrelingua Wang Yamqi Jiang, Zhang Mingui e Jiang Xiangling.

Il “Confucio” è l’istituto di riferimento della facoltà di Lingue orientali dell’Unikore e vanta un personale docente altamente qualificato e dal curriculum internazionale. Il “Volta” ha stipulato con l’istituto universitario un pluriennale partenariato, costellato di iniziative formative sia per l’apprendimento della lingua cinese sia per la conoscenza della cultura e della civiltà della Cina. La sinergia tra i due istituti ha acquisito un ruolo ancora più importante dall’anno scorso, in cui presso il “Volta” è stato istituito il Liceo Linguistico denominato “extra europeo”, poiché finalizzato all’apprendimento delle lingue extra europee, quali Cinese e Giapponese, che si aggiungono allo studio potenziato dell’Inglese.



