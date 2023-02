La vita di Messina Denaro in un film per il cinema tratto dal libro "u Siccu" di Lirio Abate

La vita di Messina Denaro in un film per il cinema tratto dal libro "u Siccu" di Lirio Abate

Sarà una produzione imponente e la regia sarà affidata a un importante regista italiano

La vita di Matteo Messina Denaro arriva al cinema con Bamboo Production. La società di Marco Belardi ha acquistato i diritti del libro "U Siccu" di Lirio Abbate (edito da Rizzoli) e ne realizzerà un film per il grande schermo. Sarà una produzione imponente e la regia sarà affidata a un importante regista italiano. Lirio Abbate, giornalista in prima linea nella lotta alla mafia, delinea nel suo libro - 10.000 copie vendute - il complesso ritratto del latitante più pericoloso d'Italia: il giovane amante del lusso e il "fimminaro" delle notti palermitane; il killer spietato, il boss, lo stratega, il mafioso che ha avallato e curato la scelta stragista di Cosa Nostra negli anni Novanta. E poi il padre, il latitante imprendibile, l'affarista che ha stretto legami indissolubili con la politica, l'imprenditoria e la massoneria. Mostrando il ruolo che il boss ha avuto nelle gerarchie mafiose, il libro spiega perché la cattura di Matteo Messina Denaro, depositario dei segreti della mafia, riveste un passo decisivo per sconfiggere Cosa Nostra.



