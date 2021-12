Cronaca 5140

La variante Omicron dilaga anche a Caltanissetta: al Pala Carelli sarà attivato un nuovo drive-in per i tamponi

Nuove postazioni anche a Mussomeli, in piazzale Mongibello e a San Cataldo nel parcheggio dell'ospedale

Redazione

Di seguito alla riunione tenutasi lo scorso 21 dicembre, ieri, presso la Sala di Protezione Civile della Prefettura di Caltanissetta, si è svolto il programmato incontro presieduto dal Prefetto, Dott.ssa Chiara Armenia e finalizzato a ottenere un quadro aggiornato sull’andamento della curva dei contagi in questo territorio provinciale, anche alla luce delle nuove recenti disposizioni impartite dal Governo per le prossime festività. Ai lavori hanno partecipato, in presenza, il Sindaco del Capoluogo unitamente ai vertici della locale ASP e, in videoconferenza, i Sindaci e/o rappresentanti delle restanti Amministrazioni comunali. Il Prefetto, preliminarmente, ha tenuto a sottolineare la rilevanza del tavolo di confronto odierno che, con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta le circostanze ne richiedano l’attivazione, rappresenta un’occasione di costante aggiornamento in tempo reale sulla situazione dell’intero territorio provinciale e di ricerca di strategie condivise di contrasto al fenomeno epidemiologico.

In considerazione dell’attuale andamento della pandemia che in diversi comuni tra cui Gela, Butera e Marianopoli sta facendo registrare una curva in costante ascesa, nella circostanza gli intervenuti hanno condiviso di potenziare le misure e gli strumenti di contrasto al fenomeno pandemico, soprattutto in ragione della insidiosità e della capacità di diffusione della variante Omicron che sta facendo registrare tassi percentuali di contagio significativi. In particolare, per rispondere il più efficacemente possibile all’esigenza di un maggiore controllo dei diversi ambiti territoriali così da incrementare il livello generale di sicurezza e diffondere nella popolazione un più elevato grado di fiducia nelle istituzioni, il Prefetto ha esortato i Sindaci a proseguire intensamente la campagna di sensibilizzazione alla scelta di vaccinarsi, quale unica arma per sconfiggere la pandemia. Tra le iniziative messe in campo dalla Direzione Sanitaria della locale ASP, è stato comunicata la riattivazione di un canale privilegiato di comunicazione con i Sindaci per dare risposte immediate ed adeguate alle problematiche delle diverse realtà territoriali.

Inoltre, al fine di garantire un’efficacie azione di tracciamento, scongiurando anche il rischio di file interminabili, i dirigenti della locale Azienda sanitaria hanno comunicato che è in programma un potenziamento dei drive-in in cui poter effettuare i tamponi. Nello specifico in aggiunta a quelli già in funzione - a Caltanissetta presso l’Ospedale S. Elia, a Gela in c.da Brugazzi e a Niscemi presso lo Stadio comunale – saranno attivate, per l’area Nord, una seconda postazione nel Comune Capoluogo, allo Stadio Pala Carelli; una postazione a Mussomeli a Piazzale Mongibello e una postazione a San Cataldo nel parcheggio dell’ospedale. Per quanto concerne l’area Sud della provincia, a Gela si aggiunge un’ulteriore postazione al Pala Cossiga, inoltre sono previsti drive-in a Butera, presso lo Stadio comunale; a Riesi, all’ex ambulatorio e a Mazzarino, nel parcheggio dell’Istituto complessivo Carafà.

Al fine di avviare tali nuove postazioni e di accrescere anche la capacità di analisi dei tamponi l’ASP ha comunicato l’immediato avvio di una campagna di reclutamento di odontoiatri, farmacisti e biologi. Infine, l’ASP ha informato che continua a rimanere aperto il bando relativo all’attivazione dei c.d. “Covid Hotel”. In chiusura il Prefetto, in considerazione dell’approssimarsi delle festività di fine anno, ha rinnovato l’invito ai Sindaci ad adottare tutte le misure ritenute opportune per evitare il formarsi di assembramenti nelle piazze e, in generale, in tutti i luoghi della c.d. movida adottando, se necessario, anche apposite ordinanze di chiusura di piazze e strade. Infine, il Prefetto ha ribadito la necessità di mettere in atto una massiccia campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, invitando tutti ad agire con la massima prudenza, mantenendo sempre il distanziamento e utilizzando sempre correttamente i dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto.

L’iniziativa degli incontri periodici, in una fase delicata quale quella attuale sotto il profilo della recrudescenza dei contagi, è stata accolta favorevolmente sia da parte degli Amministratori locali che dai vertici dall’ASP in quanto il tavolo prefettizio consente di dar vita a un flusso informativo immediato che permette di approntare azioni condivise efficiaci per la gestione e il miglior superamento della nuova fase pandemica. Pertanto, i componenti del tavolo di coordinamento hanno aggiornato i lavori ad una prossima seduta che si terrà all’inizio del nuovo anno annunciando, parimenti, l’indizione di una videoconferenza con i Dirigenti Scolastici di Caltanissetta, Niscemi e Gela e con la Dirigenza della locale ASP per verificare l’esigenza di eventuali ulteriori misure di contrasto e contenimento.



