Cronaca 642

La variante Delta travolge la Gran Bretagna, arriva la terza ondata: contagi in aumento del 79%

Negli ultimi sette giorni è raddoppiato anche il numero dei ricoveri, mentre quello delle vittime non cresce per fortuna in proporzione

Redazione

20 Giugno 2021 17:22

Una terza ondata della pandemia da Coronavirus è in corso in Gran Bretagna, a conferma del fatto che il premier Boris Johnson ha deciso per il meglio quando ha rinviato di un mese le aperture previste per il “freedom day” del 21 giugno. Il professor Adam Finn, membro del Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione e consulente del governo, ha confermato che la variante indiana “Delta” sta dilagando in tutto il paese e che il numero dei contagiati è salito del 79% nell’ultima settimana: è iniziata una corsa tra il virus e le vaccinazioni. Chi arriverà primo vincerà la partita. Negli ultimi sette giorni è raddoppiato anche il numero dei ricoveri, mentre quello delle vittime non cresce per fortuna in proporzione.

Ad essere più colpiti da “Delta” sono soprattutto i giovani e il ministero della Sanità ha così deciso di aprire la campagna di vaccinazione anche ai diciottenni. «I contagi stanno salendo – ha detto Finn al programma Today di Radio 4 -: possiamo sperare che non aumenteranno più velocemente di adesso, ma stanno salendo: la terza ondata è in corso».(la Stampa.it)



