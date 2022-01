Attualita 72

La Tv inglese a Mussomeli per parlare delle sue bellezze architettoniche e paesaggistiche

"Il servizio andrà in onda nelle prossime settimane, in prima serata" ha detto il sindaco Giuseppe Catania

Redazione

07 Gennaio 2022 09:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-tv-inglese-a-mussomeli-per-parlare-delle-sue-bellezze-architettoniche-e-paesaggistiche Copia Link Condividi Notizia

Prosegue la straordinaria campagna di promozione turistica internazionale di Mussomeli. In questi giorni, infatti, abbiamo il piacere di ospitare la troupe di ITV, una importante emittente televisiva inglese. L'Independent Television (ITV) è il terzo canale terrestre generalista della televisione britannica che conta diversi milioni di telespettatori ogni giorno. Si sta registrando un servizio su Mussomeli, le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche, i progetti in corso (come il progetto case1euro). Il servizio andrà in onda nelle prossime settimane, in prima serata, e certamente sarà una straordinaria occasione di promozione del nostro territorio che aiuterà ad attrarre turisti ed investitori. Passo dopo passo, continua la nostra efficace campagna di promozione internazionale!!!

Il Sindaco

Giuseppe Catania



Prosegue la straordinaria campagna di promozione turistica internazionale di Mussomeli. In questi giorni, infatti, abbiamo il piacere di ospitare la troupe di ITV, una importante emittente televisiva inglese. L'Independent Television (ITV) è il terzo canale terrestre generalista della televisione britannica che conta diversi milioni di telespettatori ogni giorno. Si sta registrando un servizio su Mussomeli, le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche, i progetti in corso (come il progetto case1euro). Il servizio andrà in onda nelle prossime settimane, in prima serata, e certamente sarà una straordinaria occasione di promozione del nostro territorio che aiuterà ad attrarre turisti ed investitori. Passo dopo passo, continua la nostra efficace campagna di promozione internazionale!!!

Il Sindaco

Giuseppe Catania

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare