La truffa degli assegni bancari: otto arresti a Napoli, sequestrati 750 mila euro

Il sodalizio era specializzato in sottrazione, clonazione-falsificazione e successivo incasso di assegni bancari e circolari

Redazione

È stata sgominata dalla polizia una banda specializzata in truffa, riciclaggio, sostituzione di persona e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Otto le persone arrestate. Le indagini sono partite nell'aprile del 2018, quando uno degli indagati fu sorpreso in un ufficio postale mentre tentava di incassare un assegno di 100 mila euro con documenti falsi. I successivi accertamenti hanno svelato l'esistenza della banda attiva soprattutto nell'area nolana.

Il sodalizio era specializzato in sottrazione, clonazione-falsificazione e successivo incasso di assegni bancari e circolari, per un ammontare pari a sette milioni di euro. Quattro indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, due alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, uno alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per un direttore di banca, invece, è stata disposta, per la durata di un anno, la misura del divieto di svolgere attività professionali nel settore bancario e dell'intermediazione immobiliare e di ricoprire uffici direttivi.

Eseguiti sequestri preventivi di somme di danaro e di beni per l'ammontare di 750 mila euro. Nell'ambito della medesima operazione risultano indagate altre 15 persone.



