Cronaca 1969

La tragica fine di Edoardo, 18 anni: si soffia il naso durante gli allenamenti, sviene e muore in ospedale

La procura ha deciso di aprire un'inchiesta per chiarire la vicenda e verrà chiesta probabilmente l'autopsia

Redazione

Si soffia il naso durante gli allenamenti, sviene e dopo l'arrivo in ospedale muore. È accaduto a Padova e la vittima si chiamava Edoardo Zattin, residente ad Este, ed aveva 18 anni. La tragedia si è registrata durante un allenamento di boxe. Le cause di quanto successo sono al momento ignote e la Procura della città veneta ha deciso di aprire un'inchiesta per chiarire la vicenda. Con molta probabilità verrà anche richiesta l'autopsia.

Il ragazzo dopo esserato all'ospedale di Padova era ricoverato nel reparto di rianimazione neurochirurgica dove è rimasto fino alla dichiarazione di morte cerebrale avvenuta nella serata di giovedì. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato l'emorragia cerebrale. In base alla segnalazione del nosocomio, la procura di Padova ha aperto un'inchiesta sul caso, per il momento senza indagati né ipotesi di reato.



