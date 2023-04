Cronaca 829

La tragedia. Pulisce il fucile parte il colpo che lo centra alla testa: morto a 31 anni

L'incidente si è verificato a Forlimpopoli (Forlì-Cesena). La vittima è Juri Cairoli

Redazione

04 Aprile 2023 12:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-tragedia-pulisce-il-fucile-parte-il-colpo-che-lo-centra-alla-testa-morto-a-31-anni Copia Link Condividi Notizia

Stava pulendo una delle sue armi di cui era molto appassionato, un fucile da poligono, quando un colpo è partito centrandolo alla testa e non lasciandogli scampo. E' morto così, a Forlimpopoli (Forlì-Cesena), Juri Carioli, 31 anni. Secondo quando riporta la stampa locale, i carabinieri hanno stabilito che si è trattato di un incidente e non di un gesto volontario: il fucile, infatti, era scarico, ma una cartuccia era rimasta nella canna, quindi è bastato premere il grilletto durante la pulizia del fucile per innescare la tragedia. Carioli, lavorava come operaio e in passato era stato portiere di calcio delle giovanili del Cesena e di squadre dilettantistiche della zona. Era molto appassionato di armi, da caccia e da tiro, tutte detenute regolarmente.



Stava pulendo una delle sue armi di cui era molto appassionato, un fucile da poligono, quando un colpo è partito centrandolo alla testa e non lasciandogli scampo. E' morto così, a Forlimpopoli (Forlì-Cesena), Juri Carioli, 31 anni. Secondo quando riporta la stampa locale, i carabinieri hanno stabilito che si è trattato di un incidente e non di un gesto volontario: il fucile, infatti, era scarico, ma una cartuccia era rimasta nella canna, quindi è bastato premere il grilletto durante la pulizia del fucile per innescare la tragedia. Carioli, lavorava come operaio e in passato era stato portiere di calcio delle giovanili del Cesena e di squadre dilettantistiche della zona. Era molto appassionato di armi, da caccia e da tiro, tutte detenute regolarmente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare