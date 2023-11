Cronaca 1739

La tragedia di Teresa e Antonio: trovati morti nell'auto travolta dalla piena

I due stavano probabilmente tornando a casa e si trovavano a bordo della stessa auto

Redazione

La moglie, Teresa Perrone, si trovava a pochi metri dal marito. I corpi travolti dalla furia del torrente e trascinati a valle per almeno 3 chilometri. E’ la tragedia che si è consumata nelle campagne di San Pantaleo, tra i Comuni di Vinci e Lamporecchio. I due stavano probabilmente tornando a casa e si trovavano a bordo della stessa auto. Transitando su un ponte, sono stati travolti dalla furia di un torrente in piena. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Il corpo del marito, Antonio Madonia, 70 anni, è stato trovato a circa 3 km di distanza dall’auto. L’uomo era molto conosciuto a Lamporecchio: era l’ex macellaio del paese, adesso in pensione.

La moglie, Teresa Perrone, si trovava al suo fianco. E così è stata ritrovata dai carabinieri della compagnia di Empoli che si occupano delle indagini.



