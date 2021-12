Cronaca 1736

La tragedia di Ravanusa, morte e devastazione: tra i dispersi una giovane coppia di sposi

I soccorritori scavano ininterrottamente da ieri sera alla ricerca dei dispersi nella speranza di ritrovarli ancora vivi

Redazione

Le vittime accertate dell'esplosione di Ravanusa, nell'Agrigentino, sono Pietro Carmina, Enza Zagarrio e Calogera Gioachina Minacori. Due donne sono sopravvissute: Rosa Carmina e Giuseppina Montana. Sei ancora i dispersi. Il professor Pietro Carmina, classe 1953, era un docente di storia e filosofia al liceo classico di Canicattì, dove era stato anche vicepreside. L'anno scorso si era salvato miracolosamente dal Covid. La moglie, Carmela Scibetta, è dispersa.

Una intera famiglia è stata colpita dall'esplosione. In una palazzina crollata, c'erano: al primo piano, Rosa Carmina, trovata viva tra le macerie. Al secondo piano la cognata: Giuseppa Montana, sopravvissuta. Al terzo erano in quattro: Angelo Carmina che risulta disperso, la moglie Enza Zagarrio che è morta, il figlio Giuseppe Carmina e la nuora Selene Pagliarello, incinta di nove mesi. I due erano andati a far visita alla coppia: entrambi sono dispersi. Al quarto piano c'erano Calogero Carmina (disperso), la moglie Liliana Minacori e il figlio Giuseppe. (Nella foto Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina) (TgCom. 24)



