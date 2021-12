Cronaca 726

La tragedia di Ravanusa, a Gela annullati gli eventi previsti per oggi. Il sindaco: "Pronti ad intervenire"

Il sindaco di Gela e l'amministrazione si mettono a disposizione per tutto quello che dovesse servire

Redazione

12 Dicembre 2021 12:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-tragedia-di-ravanusa-a-gela-annullati-gli-eventi-previsti-per-oggi-il-sindaco-pronti-ad-aiutare Copia Link Condividi Notizia

La tragedia di Ravanusa ha scosso profondamente anche gli amministratori gelesi, che, in questa domenica che doveva essere di festa, hanno deciso di annullare tutti gli eventi in programma nel pomeriggio in centro.“Sono addolorato e sconvolto, e credo di interpretare lo stato d’animo non solo di tutta la città ma anche di tutta la Sicilia. Voglio esprimere la mia vicinanza al Sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, la cui comunità è stata travolta e piegata da questo crollo che ha portato via con sé delle vite innocenti. Nel porgere le più sincere condoglianze, io e la mia amministrazione ci mettiamo a disposizione per tutto quello che dovesse servire. In un momento drammatico come questo, non serve aggiungere altro, anche perché non ci sono parole.

Al collega D’Angelo, che sentirò personalmente nelle prossime ore e al quale testimonierò la vicinanza del popolo gelese, mi limito a dire che, per tutto quello che dovesse essere necessario, Gela c’è” dichiara il Sindaco Lucio Greco. Ed intanto, come preannunciato, non ci sarà alle 18.30 la cerimonia prevista in Piazza Umberto, nell’ambito del Christmas Music Village. “Nessuno di noi ha voglia di fare festa in questo momento. Oggi è un giorno di dolore e di lutto per tutti, misto alla speranza che tutti i dispersi ancora sotto le macerie possano presto essere tratti in salvo” conclude il Sindaco.



La tragedia di Ravanusa ha scosso profondamente anche gli amministratori gelesi, che, in questa domenica che doveva essere di festa, hanno deciso di annullare tutti gli eventi in programma nel pomeriggio in centro."Sono addolorato e sconvolto, e credo di interpretare lo stato d'animo non solo di tutta la città ma anche di tutta la Sicilia. Voglio esprimere la mia vicinanza al Sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, la cui comunità è stata travolta e piegata da questo crollo che ha portato via con sé delle vite innocenti. Nel porgere le più sincere condoglianze, io e la mia amministrazione ci mettiamo a disposizione per tutto quello che dovesse servire. In un momento drammatico come questo, non serve aggiungere altro, anche perché non ci sono parole. Al collega D'Angelo, che sentirò personalmente nelle prossime ore e al quale testimonierò la vicinanza del popolo gelese, mi limito a dire che, per tutto quello che dovesse essere necessario, Gela c'è" dichiara il Sindaco Lucio Greco. Ed intanto, come preannunciato, non ci sarà alle 18.30 la cerimonia prevista in Piazza Umberto, nell'ambito del Christmas Music Village. "Nessuno di noi ha voglia di fare festa in questo momento. Oggi è un giorno di dolore e di lutto per tutti, misto alla speranza che tutti i dispersi ancora sotto le macerie possano presto essere tratti in salvo" conclude il Sindaco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare