La tragedia a Cesena: bimbo di 7 anni travolto da un autobus

Il bimbo era seduto nel sedile posteriore della bicicletta condotta dal padre e sarebbe caduto

Redazione

Un bimbo di sette anni è morto a Cesena, dopo essere stato travolto da un autobus. È successo attorno alle 17.30 lungo la via Cervese verso Sant'Egidio. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo era in bici con il padre sul sellino posteriore e sarebbe caduto. In quel momento stava arrivando un autobus che non è riuscito ad evitarlo e gli ha procurato un trauma cranico fatale. La dinamica è comunque al vaglio degli inquirenti.



