La testimonianza di Totò Schillaci, bomber di Italia '90, sull'arresto del boss Matteo Messina Denaro

Il padrino di Castelvetrano indossava un orologio molto particolare dal valore di 30-35 mila euro

"Ero in ospedale che stavo aspettando per entrare, saranno state più o meno le 8,15, poi ho visto arrivare tutti i carabinieri mascherati, incappucciati e ci hanno bloccato tutti". E' il racconto dell'ex bomber Totò Schillaci, capocannoniere ai Mondiali del 1990 con la maglia azzurra, testimone inconsapevole dell'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro avvenuto stamattina alla Clinica Maddalena. "Ero nella zona del bar - ha aggiunto Schillaci - non sono nemmeno arrivato a entrare al bar perchè mi stavo fumando una sigaretta quando ho visto arrivare tutti improvvisamente incappucciati, mascherati con il passamontagna e ci hanno fermato tutti. Non sono riuscito a vedere molto, perchè ci hanno detto di rimanere fermi dove eravamo. Sembrava un manicomio, sembrava una scena da far west per quello che stava succedendo".

"Al momento della cattura Matteo Messina Denaro indossava un orologio molto particolare, con un valore di 30-35mila euro". Lo hanno detto i Carabinieri in conferenza stampa a Palermo. (ANSA)



