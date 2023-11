Cronaca 814

La svolta nella scomparsa di Kimberly, la 20enne gelese: è in Italia e sta bene

La nota del procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino

Redazione

27 Novembre 2023 13:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-svolta-nella-scomparsa-di-kimberly-la-20enne-gelese-e-in-italia-e-sta-bene Copia Link Condividi Notizia

È in Italia e sta bene Kimberly Bonvissuto, la 20enne originaria di Gela scomparsa da Busto Arsizio da lunedì scorso. «All’esito delle indagini finora svolte e sulla base degli elementi verificati – ha spiegato in una nota il procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino – l’allontanamento di Kimberly è da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni o minacce. Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in territorio italiano e in buone condizioni di salute. La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi».



È in Italia e sta bene Kimberly Bonvissuto, la 20enne originaria di Gela scomparsa da Busto Arsizio da lunedì scorso. «All'esito delle indagini finora svolte e sulla base degli elementi verificati - ha spiegato in una nota il procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino - l'allontanamento di Kimberly è da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni o minacce. Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in territorio italiano e in buone condizioni di salute. La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare