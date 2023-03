Cronaca 1216

La strage nel trapanese, le vittime salgono a sei: ecco dove vivevano

Lo scontro frontale tra un Fiat Doblò ed una Alfa Romeo 156 si è registrato in un tratto rettilineo

Redazione

26 Marzo 2023 21:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-strage-nel-trapanese-le-vittime-salgono-a-sei-ecco-dove-vivevano Copia Link Condividi Notizia

È di sei morti, quattro donne e due uomini, e di due feriti in gravi condizioni il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci nel trapanese. Nello scontro frontale violentissimo tra una Doblò e una Alfa 156, sette persone sono rimaste coinvolte. Sono in corso le operazioni da parte di due squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo. Le vittime sono – come riferisce alqamah.it – una donna di 34 anni e un uomo di 45 anni tutti e due di Custonaci che viaggiavano sulla Alfa 156. Un uomo di 70 anni di Palermo, due donne di 67 e 70 anni di Carini e un uomo di 74 anni di Bollate (Milano), erano invece sul Doblò.



È di sei morti, quattro donne e due uomini, e di due feriti in gravi condizioni il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci nel trapanese. Nello scontro frontale violentissimo tra una Doblò e una Alfa 156, sette persone sono rimaste coinvolte. Sono in corso le operazioni da parte di due squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo. Le vittime sono - come riferisce alqamah.it - una donna di 34 anni e un uomo di 45 anni tutti e due di Custonaci che viaggiavano sulla Alfa 156. Un uomo di 70 anni di Palermo, due donne di 67 e 70 anni di Carini e un uomo di 74 anni di Bollate (Milano), erano invece sul Doblò.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare