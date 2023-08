La strage lungo le strade: bambina di 4 anni e due adulti sono morti in un incidente

La strage lungo le strade: bambina di 4 anni e due adulti sono morti in un incidente

Lo scontro fatale si è registrato nella piana di Gioia Tauro, la sorellina della giovane vittima è ricoverata a Messina

Redazione

Una bambina di 4 anni è morta insieme a due adulti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica nei pressi di Polistena, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro. La bambina viaggiava a bordo di una Bmw che si è scontrata frontalmente con un'Alfa Romeo, il cui conducente è deceduto nell'impatto. Una seconda bambina, sorella di quella deceduta, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Messina. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti polizia e carabinieri per ricostruire la dinamica.



