La strage di Urbino, le 4 vittime: medico, infermiera, autista e paziente sull'ambulanza

Nello scontro mortale coinvolti un autobus con dei ragazzini in gita e un’ambulanza della Croce Rossa

Redazione

Sono quattro le vittime dell’incidente avvenuto all'interno della galleria 'Cu gulino", tra Urbino e Fermignano, nel tardo pomeriggio del 27 dicembre. Coinvolti un autobus e un’ambulanza della Croce Rossa. I morti viaggiavano tutti sul mezzo di soccorso. Si tratta di tre sanitari e un paziente: il medico della Potes di Fossombrone, Sokol Hoxha, 42 anni, albanese, l'infermiera Cinzia Mariotti, 49 anni, di Acqualagna, l'autista soccorritore Stefano Sabbatini, 59 anni, di Fossombrone e il paziente trasportato Alberto Serfilippi, classe 1938.

"Il personale sanitario che lavora in ambulanza rischia la vita ogni giorno e la mette a servizio dei pazienti. Sono eroi silenziosi e quotidiani: quest'oggi tre di loro sono caduti per adempiere al loro dovere", è il commosso messaggio dell'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. "Dobbiamo essere grati a tutti coloro che ogni giorno si mettono a servizio della comunità con coraggio ed altruismo”, ha aggiunto. "Siamo profondamente addolorati per la perdita dei nostri operatori in questo tragico incidente. Hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti. Siamo vicini alle famiglie dei nostri colleghi e del paziente che ha perso la vita", è invece il messaggio di cordoglio della Direzione generale dell'Ast di Pesaro-Urbino.



