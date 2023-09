Cronaca 631

La strage di operai, due indagati: per la procura ci sarebbero state "gravi violazioni"

Secondo la Procura uno dei due avrebbe dovuto impedire di iniziare il lavoro prima del passaggio del treno, La procura non escluse il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro. Ascoltati anche i due macchinisti

Due indagati per la strage ferroviaria di Brandizzo, costata la vita a cinque operai travolti da un treno in transito. Il primo è Antonio Massa, 46 anni, di Grugliasco (Torino) addetto di Rfi al cantiere in cui lavoravano le vittime della società Sigifer di Borgovercelli. Secondo l'ipotesi della procura avrebbe dovuto impedire agli operai di iniziare il cantiere in attesa del passaggio del treno che li ha travolti. Il secondo indagato è Andrea Girardin Gibin, 52 anni di Borgo Vercelli, capocantiere della Sigifer e collega delle cinque vittime. Salvo per miracolo, perché ha intravisto i fari del treno in arrivo ed è riuscito a spostarsi sul secondo binario.

"Dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'incidente. Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone". Così la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, sulle indagini relative all'incidente alla stazione di Brandizzo, nel Torinese, che nella notte tra mercoledì e ieri è costato la vita a cinque operai travolti da un treno in corsa. La procura non esclude il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro.

Vengono inoltre ascoltati in Procura i due macchinisti che erano nella cabina di guida del treno che ha investito e ucciso nei dintorni della stazione di Brandizzo, nel Torinese, cinque operai che erano al lavoro sui binari nella notte tra mercoledì e ieri. I due, Marcello Pugliese, 52 anni, e Francesco Gioffrè, 29 anni, vengono sentiti come persone informate sui fatti, dunque senza la presenza di legali. "Gli accertamenti proseguono per verificare se può essere considerata sicura la procedura complessiva. Quanto accaduto ha reso palese che il meccanismo di garanzia non era sufficiente a tutelare un lavoro così delicato in una sede pericolosa come quella dei binari ferroviari" ha sottolineato la procuratrice Viglione parlando dell'inchiesta.



