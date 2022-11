La strage di Montagna Longa: in un libro il professore Rosario Marretta avvalora la tesi del sabotaggio

"Le prospettive e i fatti del volo AZ 112" è il titolo dell'incontro che si svolgerà martedì 29 novembre, alle 17, alle "Terrazze" di Mondello. L'occasione è data dalla pubblicazione del libro "The Case of Alitalia Flight AZ 112" (Cambridge Scholars Publishing), del professor Rosario Marretta, docente dell'Università di Palermo, che è anche l'autore della perizia commissionatagli dall'Associazione parenti delle vittime di Montagna Longa, la sciagura aerea che il 5 maggio 1972 provoco 115 morti e le cui cause, a distanza di 50 anni, vengono analizzate nel lavoro di Marretta. Il libro, che si avvale di complesse analisi tecnico-scientifiche, avvalora la tesi del sabotaggio, che finora non ha avuto conferme da parte delle autorità giudiziarie. Oltre a Marretta, all'incontro prendono parte gli organizzatori dell'iniziativa, Ernesto Ninni Valvo (già vicepresidente dell'associazione parenti delle vittime) e l'avvocato Renato Culmone. Intervengono anche Giovanni Di Benedetto, legale dell'associazione, e il giornalista Francesco Terracina. Ingresso libero.