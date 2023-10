La storia: padre di 6 figli ogni notte in bicicletta fa 25 km per raggiungere il lavoro, per lui il regalo che gli cambia la vita

La storia: padre di 6 figli ogni notte in bicicletta fa 25 km per raggiungere il lavoro, per lui il regalo che gli cambia la vita

L'uomo aveva perso la sua auto in un incidente, e ora la sua perseveranza è stata premiata grazie a una organizzazione no-profit

Il papà single di sei figli che per andare a lavoro ha percorso 25 chilometri al giorno in bicicletta per oltre sei mesi, durante i suoi lunghi tragitti non ha mai perso la speranza, e alla fine la sua perseveranza è stata premiata. Con un'automobile. Isaac Taylor, padre di sei figli e un lavoro come addetto alla sicurezza notturna con turni di dieci ore, per oltre sei mesi ha avuto come unico mezzo di trasporto una bicicletta su cui ha pedalato al buio e tra le intemperie pur di garantire un futuro migliore alla sua famiglia. Una volta tornato a casa, a Sacramento, nonostante avesse le gambe molli dalla fatica, ha continuato per tutto il tempo ad accompagnare i suoi bambini a scuola.

La sua storia di grande forza è infine stata premiata: come riporta Usa Today, il programma Recycled Rides del National Auto Body Council ha regalato al padre single di sei figli una Hyundai Elantra 2019, che ora può utilizzare per i suoi spostamenti. «Ho pianto come un bambino», ha detto Isaac. «Lacrime di gioia. Lacrime per il dolore di andare avanti e indietro in bicicletta. È incredibile, sto vivendo il sogno». Il dono è arrivato grazie agli sforzi di Calibre Collision Roseville, Travellers Insurance e Family Promise di Sacramento in collaborazione con il programma nazionale.



