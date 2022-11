Cronaca 1063

La Spezia, due donne al capezzale del defunto e spunta la terza sposata 7 anni fa

L'incredibile storia raccontata da "Il Secolo XIX"

Redazione

La Spezia, il defunto ha una moglie segreta e pure l’amante. La “legittima” e i parenti lo scoprono solo all’obitorio. Le prime due donne non sapevano nulla dell’esistenza della terza donna con cui l'uomo era convolato a nozze. Lo racconta il Secolo XIX nelle colonne del quotidiano. La storia è realmente accaduto. Un uomo è deceduto e all'obitorio si è presentata l'attuale compagna e l'ex moglie, della donna con cui era convolato a nozze nessuno ne era a conoscenza. Le due donne lo hanno appreso nel momento in cui dovevano firmare i documenti per la sepoltura. Durante il disbrigo burocratico, infatti, è emerso che l'uomo aveva una moglie che è stata avvisata del decesso sol perché mancava la sua firma



© Riproduzione riservata

