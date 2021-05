Attualita 830

La Sicilia verso la zona gialla: da oltre due mesi i contagi non erano così bassi

L'isola da lunedì prossimo dovrebbe entrare in zona gialla. Nel bollettino di ieri, sono stati registrati meno di 500 contagi

Redazione

10 Maggio 2021 10:35

La Sicilia comincia questa settimana il suo cammino verso la zona gialla. In realtà lo sprint è già ufficialmente cominciato ieri con un bollettino che non si vedeva da tempo. Non accadeva infatti dallo scorso primo marzo che il numero dei nuovi contagi fosse inferiore a quota 500. L'ultimo report giornaliero infatti, indica per la Sicilia 494 casi di Coronavirus nelle 24 ore e continua a ridursi anche la pressione sulle strutture ospedaliere.

Un'altra buona notizia, che fa sperare nella zona gialla da lunedì prossimo, arriva dalla comparazione tra la settimana appena conclusa con la precedente: dal raffronto emerge un calo del 16,7% di casi e risultano in diminuzione anche i posti letto occupati negli ospedali da pazienti Covid, con un -17% nelle terapie intensive e un -15% in area medica. Anche l'incidenza settimanale dei contagi è in netta flessione, passando da 138 a 115 casi ogni 100 mila abitanti. Con questi dati in tasca, la Regione guarda ora con grandi aspettative al monitoraggio di venerdì prossimo. Per abbandonare la zona arancione sarà comunque necessario avere un Rt ancora sotto la soglia di 1. (Gds.it)



