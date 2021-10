Cronaca 496

La Sicilia torna in zona bianca da sabato, Razza precisa: "Non ha alcun valore politico"

Sui vaccini: "Ci sono ancora tre sacche di resistenza: la provincia di Messina di Siracusa e Catania. Faremo un ulteriore sforzo"

Redazione

07 Ottobre 2021 17:10

La Sicilia torna in zona "bianca", il rientro sarà a partire da sabato prossimo quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull'andamento della pandemia nell'Isola. "Il provvedimento di conversione della fascia di competenza sarà immediato e si attende che produca i suoi effetti già da sabato, questo quanto mi ha anticipato il ministro della salute, Roberto Speranza - ha aggiunto Razza -. È un obiettivo che non caricherei di alcun significato. Come non aveva valore politico il ritorno in giallo non ha valore politico il ritorno in bianco", ha sottolineato Razza.

I "profeti di sventura che dicevano che la zona gialla avrebbe fatto perdere chissà quanti punti di pil, e avrebbero portato la Sicilia al declino, adesso hanno almeno il pudore del silenzio? L’abbiamo affrontata in maniera adeguata perchè contemporaneamente alla zona gialla sono state adottate dal governo regionale tutte le misure necessarie", ha poi voluto precisare. "Negli ultimi trenta giorni è cresciuta molto la campagna vaccinale", ha poi aggiunto, presentando il nuovo bollettino settimanale sull'andamento del Coronavirus in Sicilia e che contiene sia dati epidemiologici che quelli relativi alla vaccinazione.

"La campagna vaccinale all’inizio aveva visto la Sicilia tra le regioni che vaccinavano di più - ha spiegato Razza -, poi c'è stato un certo rallentamento e quello che mi sento di dire che negli ultimi trenta giorni quando era emerso il caso regionale della Sicilia sono state adottate numerose misure e negli ultimi trenta giorni si sono moltiplicati i provvedimenti del presidente Musumeci, almeno due, abbiamo cercato di mettere in atto ogni attività di rafforzamento per rendere più facile l’adesione alla campagna vaccinale per i cittadini e fatto moltiplicare sui territori i centri di vaccinazione nei comuni con il minore numero di vaccinati". Ci sono ancora "tre sacche di resistenza: la provincia di Messina di Siracusa e Catania. Faremo un ulteriore sforzo". (ANSA).



