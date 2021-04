La Sicilia terza regione per contagi, zona rossa vicina: sono 110 i Comuni in "lockdown"

Cronaca 1032

La Sicilia terza regione per contagi, zona rossa vicina: sono 110 i Comuni in "lockdown"

La situazione suscita preoccupazione e approda all'Assemblea regionale siciliana con due distinte audizioni che si sono svolte ieri davanti alle commissioni Sanità e Antimafia

Redazione

15 Aprile 2021 10:32

La Sicilia vede "rosso". La situazione dell'emergenza Covid nell'Isola, dove ieri il numero dei nuovi casi ha superato per la prima volta negli ultimi mesi quota 1.500, suscita preoccupazione e approda all'Assemblea regionale siciliana con due distinte audizioni che si sono svolte ieri davanti alle commissioni Sanità e Antimafia. A Palermo la situazione più preoccupante. L'Isola è ancora al terzo posto dopo Campania e Lombardia per numero di contagi giornalieri e sembra ormai marciare spedita verso la zona rossa che peraltro è già stata decretata in 110 comuni, compresa tutta la provincia di Palermo. Un andamento negativo confermato anche dal numero delle ultime vittime (33) e dall'aumento dei ricoveri ospedalieri: 1.415 nei reparti ordinari, 25 in più rispetto a ieri, e 189 nelle terapie intensive (+ 9).

Un dato in controtendenza rispetto al trend nazionale dove invece la pressione sugli ospedali sta diminuendo. La situazione più preoccupante è quella di Palermo: l'ospedale Cervello e quello di Partinico, che accolgono i pazienti Covid, sono ormai pieni; una situazione analoga si registra anche a Termini Imerese. Alcuni pazienti in attesa sono stati dirottati all'ospedale di Petralia Sottana dove possono essere accolti malati a bassa intensità di cura. In provincia di Caltanissetta i comuni in zona rossa sono Acquaviva Platani, Caltanissetta, Mazzarino, Niscemi, San Cataldo, Sommatino, e Mussomeli. (Gds.it)



La Sicilia vede "rosso". La situazione dell'emergenza Covid nell'Isola, dove ieri il numero dei nuovi casi ha superato per la prima volta negli ultimi mesi quota 1.500, suscita preoccupazione e approda all'Assemblea regionale siciliana con due distinte audizioni che si sono svolte ieri davanti alle commissioni Sanità e Antimafia. A Palermo la situazione più preoccupante. L'Isola è ancora al terzo posto dopo Campania e Lombardia per numero di contagi giornalieri e sembra ormai marciare spedita verso la zona rossa che peraltro è già stata decretata in 110 comuni, compresa tutta la provincia di Palermo. Un andamento negativo confermato anche dal numero delle ultime vittime (33) e dall'aumento dei ricoveri ospedalieri: 1.415 nei reparti ordinari, 25 in più rispetto a ieri, e 189 nelle terapie intensive (+ 9). Un dato in controtendenza rispetto al trend nazionale dove invece la pressione sugli ospedali sta diminuendo. La situazione più preoccupante è quella di Palermo: l'ospedale Cervello e quello di Partinico, che accolgono i pazienti Covid, sono ormai pieni; una situazione analoga si registra anche a Termini Imerese. Alcuni pazienti in attesa sono stati dirottati all'ospedale di Petralia Sottana dove possono essere accolti malati a bassa intensità di cura. In provincia di Caltanissetta i comuni in zona rossa sono Acquaviva Platani, Caltanissetta, Mazzarino, Niscemi, San Cataldo, Sommatino, e Mussomeli. (Gds.it)

Ti potrebbero interessare