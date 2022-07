Attualita 87

La Sicilia rimane la meta preferita dai turisti, attesi 14 milioni di vacanzieri

Tra i motivi di questa scelta, la grande ricchezza dell’isola tra storia, arte, cultura, mare, natura… e una qualità della vita molto alta

Redazione

28 Luglio 2022 17:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-sicilia-rimane-la-meta-preferita-dai-turisti-attesi-14-milioni-di-vacanzieri Copia Link Condividi Notizia

La Sicilia meta preferita dagli italiani in vacanza con 14 milioni di presenze previste. Si preannuncia un’estate da record per il turismo. E se l’Italia resta la principale destinazione, secondo una ricerca sulle vacanze degli italiani condotta da Quorum/YouTrend per conto della piattaforma di case vacanza Wonderful Italy, la Sicilia si posiziona in testa al podio delle mete nostrane preferite con una percentuale del 26,6% di prenotazioni. Secondo le stime del Centro studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm) quest’anno le presenze sull’isola potrebbero toccare i 14 milioni, raggiungendo quasi il record di oltre 15 milioni di visitatori registrato nel 2019.

Tra i motivi di questa scelta, la grande ricchezza dell’isola tra storia, arte, cultura, mare, natura… e una qualità della vita molto alta. Per gli italiani in vacanza sull’isola, Birra Messina ha selezionato 10 tra le esperienze da fare in Sicilia questa estate per vivere l’isola come un local. La selezione è estratta dalla raccolta «Esperienze di Sicilia» e realizzata dai Millennial siciliani di AIGU (Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO) con 10 piccole «mete» in ognuna delle nove province siciliane. Una raccolta di abitudini inedite che raccontano la giornata tipo di un giovane siciliano tra piazze, botteghe, giardini, mercati e, ancora, spiagge ed esperienze gastronomiche.(Gds.it)



La Sicilia meta preferita dagli italiani in vacanza con 14 milioni di presenze previste. Si preannuncia un'estate da record per il turismo. E se l'Italia resta la principale destinazione, secondo una ricerca sulle vacanze degli italiani condotta da Quorum/YouTrend per conto della piattaforma di case vacanza Wonderful Italy, la Sicilia si posiziona in testa al podio delle mete nostrane preferite con una percentuale del 26,6% di prenotazioni. Secondo le stime del Centro studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm) quest'anno le presenze sull'isola potrebbero toccare i 14 milioni, raggiungendo quasi il record di oltre 15 milioni di visitatori registrato nel 2019. Tra i motivi di questa scelta, la grande ricchezza dell'isola tra storia, arte, cultura, mare, natura? e una qualità della vita molto alta. Per gli italiani in vacanza sull'isola, Birra Messina ha selezionato 10 tra le esperienze da fare in Sicilia questa estate per vivere l'isola come un local. La selezione è estratta dalla raccolta «Esperienze di Sicilia» e realizzata dai Millennial siciliani di AIGU (Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO) con 10 piccole «mete» in ognuna delle nove province siciliane. Una raccolta di abitudini inedite che raccontano la giornata tipo di un giovane siciliano tra piazze, botteghe, giardini, mercati e, ancora, spiagge ed esperienze gastronomiche.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare