La Sicilia rimane in zona gialla per un'altra settimana: il bianco arriverà dall'11 ottobre

Anche se i parametri ospedalieri sono in calo così come la curva, bisognerà ancora attendere

Redazione

02 Ottobre 2021 09:02

Almeno un'altra settimana in zona gialla, la Sicilia rivedrà il bianco non prima di lunedì 11 ottobre, salvo impennate dei ricoveri. Come ha spiegato ieri il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, una regione deve «mantenere per 14 giorni i parametri decisionali al di sotto del colore in cui si trova», dunque, appena «trascorrerà questo periodo, ci saranno i provvedimenti specifici» e l'Isola potrà ritrovare il bianco.

Visto che il 21 e il 28 settembre i posti letto occupati nelle terapie intensive siciliane erano sotto la soglia critica del giallo, e considerato che il calo dei ricoveri e dei contagi continua, dal ministero non avevano escluso la possibilità che già da lunedì prossimo l'Isola potesse tornare in bianco. Uno sconto che però non è arrivato, come invece è accaduto per la Calabria. Dunque ai siciliani verrà richiesta ancora pazienza.

La differenza tra zona bianca e zona gialla si gioca tutta su due divieti, che in Sicilia verranno meno con il via libera al cambio di colore. Dall'11 ottobre, dunque, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto e nella ristorazione ci saranno meno vincoli: all’aperto cadrà il limite per il numero di posti al tavolo e resterà il distanziamento di almeno un metro tra tavoli diversi. Per quanto riguarda i tavoli al chiuso (dove però è obbligatorio il green pass), il numero massimo di posti passerà da 4 a 6.

In zona bianca nessuna restrizione, ma obbligo del green pass, per fiere; piscine al chiuso; centri termali e centri benessere; congressi e convegni; parchi a tema e di divertimento; centri sociali; matrimoni e ricevimenti legati a cerimonie religiose o civili; eventi sportivi aperti al pubblico in impianti al chiuso e all’aperto; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Come in zona gialla non ci sono limitazioni per i negozi, pure quelli all’interno dei centri commerciali che possono aprire anche nei weekend, festivi e prefestivi. Via libera a musei e palestre, riaperti in zona gialla già dal 26 aprile. Ma anche in questo caso è necessaria la certificazione verde, così come per le piscine all’aperto.(Luca Gaetano La Mantia, Gds.it)



