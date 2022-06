Attualita 208

La Sicilia presa d'assalto dai vip: il mega yacht di Armani avvistato a Stromboli

Si tratta di una delle imbarcazioni più lussuose ed eleganti al mondo

Redazione

inizio della stagione estiva sul calendario è ancora lontano, mancano una ventina di giorni, ma questa estate si preannuncia già molto calda (non solo a livello metereologico) per il turismo vip in Sicilia, con le isole minori già prese d'assalto da lussuosi yacht, grandissimi velieri, romantici vascelli e tante barche che fanno charter e trasportano turisti tra le "perle" siciliane per far vivere dal mare le bellezza della Sicilia.

Avvistato a Stromboli il Main, il mega yacht di Girorgio Armani, una delle imbarcazioni più lussuose ed eleganti al mondo, costruito nei cantieri Codecasa di Viareggio. Una barca che non passa inosservata grazie al suo colore verde militare e soprattutto ai suo 65 metri di lunghezza. Gli interni sono stati curati personalmente da Armani nel suo stile essenziale ed elegantissimo e viene utilizzato anche come set fotografico per servizi di moda. Lo stilista ha gettato l'ancora nei pressi di Scari, dove probabilmente passerà la notte.

Poco distante, a Panarea, ha invece gettato l'ancora il Crazy Me, super yacht di 50 metri in alluminio di proprietà di Rattan Chadha, uomo d'affari di origini indiane, ex ceo della società olandese di abbigliamento Mexx e oggi fondatore e presidente esecutivo di citizenM, una catena alberghiera che ha hotel ad Amsterdam, Rotterdam, Londra, Glasgow, Parigi, Copenaghen, Zurigo, New York, Boston, Seattle, Taipei, Kuala Lumpur, Shanghai. Il patrimonio di Rattan Chadha è stimato in 600 milioni di dollari. Il suo yacht ha un design esterno insolito, ideato da Gary Grant Designs, mentre il suo interno è stato disegnato da Cristiano Gatto. A sud di Lipari si trova poi il superyacht Burkut, un panfilo di 54 metri costruito dal cantiere italiano Baglietto nel 2009 e progettato da Francesco Paszkowski. Lo yacht con il suo sorprendente scafo blu scuro e lo stile elegante fa girare la testa in qualsiasi porto entri: può ospitare 10 ospiti in 5 cabine ed è in vendita al prezzo di 18 milioni di euro. Ma è disponbile per i charter alla modica cifra di 245.000 euro a settimana. Non sappiamo quale milionario lo abbi affiatto per questa coricera nel Mediterraneo. Incrocia alle Eolie anche il Chronos, un fantastico yacht a vela lanciato dai cantieri ARK Yacht nel 2013 e anch'esso affitato per charter. Caratterizzato da uno stile classico e senza tempo, ha uno scafo d'acciaio, finiture in mogano ed una eccellente qualità di navigazione. Può ospitare fino a 26 ospiti nelle sue 13 cabine spaziose tutte con aria condizionata e bagno privato. Ha appena lasciato le Eolie una'ltra lussuosa barca in affitto, il Mary Jean II, mentre nell'arcipelago è tutto un pullulare di imbarcazioni disponbili per charter e quindi tutte piene di turisti che si stanno godendo lo spettacolo che solo le sette sorelle ( Lipari, Vulcano, Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli) sanno regalare.(La Sicilia.it)





