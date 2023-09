La Sicilia piange il giovane Mohamed, vittima del terremoto mentre era in vacanza in Marocco

La Sicilia piange il giovane Mohamed, vittima del terremoto mentre era in vacanza in Marocco

La madre del quattordicenne è rimasta ferita e si trova ricoverata in ospedale, mentre sarebbero rimasti incolumi il padre e i fratelli

Redazione

Profonda tristezza e dolore nella comunità di Furnari, in provincia di Messina, che si è stretta attorno alla famiglia Charad per la prematura scomparsa del giovane Mohamed, di 14 anni, (nel riquadro), rimasto vittima del violento sisma di magnitudo 7.0 che ha interessato il Marocco - l'epicentro è stato a 72 chilometri a sud-ovest di Marrakech - causando oltre mille morti.

Membri molto conosciuti nella numerosa comunità marocchina residente in paese, la famiglia di Mohamed da anni risiede nel centro tirrenico e ogni anno, in estate, fa ritorno nel paese maghrebino. Al momento del terremoto il giovane si trovava in vacanza con tutta la famiglia in compagnia dei nonni. La madre del quattordicenne è rimasta ferita e si trova ricoverata in ospedale, mentre sarebbero rimasti incolumi il padre e i fratelli.



