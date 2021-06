Salute 450

La Sicilia è ancora bollente, previsti altri giorni con caldo record e picchi di 40 gradi

Anche domani sarà una giornata dominata dall'anticiclone africano con caldo molto intenso, qualche velatura di passaggio e cieli lattiginosi

Redazione

23 Giugno 2021 17:31

Ancora caldo record in Sicilia e la Protezione civile regionale diffonde un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 24 giugno e per le successive 24 ore. Permane il livello 3 (colore rosso) nella provincia di Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste per domani e dopodomani. Sale la temperatura massima percepita (37 gradi centigradi domani e 38 venerdì). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è prevista una pericolosità bassa, mentre rimane inalterato il livello di "preallerta" (colore arancione). Possibili picchi poi di 42-44°C su Piana di Catania, Ennese orientale e alto Siracusano interno e tra 37 e 40°C su Beneventano, Valle del Crati, Sibaritide, Locride e Nisseno; caldo molto afoso ed elevati indici di disagio corporeo lungo le coste. Ventilazione a prevalente regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi.

GIOVEDÌ: ennesima giornata dominata dall'anticiclone africano con caldo molto intenso, qualche velatura di passaggio e cieli lattiginosi. Temperature massime prossime o localmente superiori ai 42-43°C nelle pianure interne della Sicilia (attenzione, in particolare, ad Ennese orientale, Catanese, Siracusano e Calatino) e nella Valle del Crati, generalmente comprese tra 35 e 40°C altrove. Clima molto afoso lungo le coste e nei grandi centri urbani. Venti a prevalente regime di brezza. Mari poco mossi.

PERSISTENTE ONDATA DI CALORE CON PICCHI DI OLTRE 40°C - L'anticiclone subtropicale, in ulteriore rinforzo sulle regioni meridionali, dà il via ad un lungo periodo improntato al caldo intenso e alla stabilità atmosferica; per tutta la settimana le torride masse d'aria in afflusso dal Sahara algerino alimenteranno picchi di 42-44°C nelle aree interne della Sicilia (in particolare tra Ennese orientale, Piana di Catania e alto Siracusano) e valori diffusamente compresi tra 35 e 40°C su valli e pianure di Campania e Calabria. Condizioni spiccatamente afose ed elevati indici di disagio corporeo sono attesi, anche tra la sera e la notte, lungo le coste e nei grandi centri urbani. La prima severa avvezione d'aria calda della stagione estiva si accompagnerà a cieli dal tipico aspetto lattiginoso per effetto delle ingenti concentrazioni di polveri desertiche in sospensione e sterile nuvolosità alta e stratiforme di passaggio.



