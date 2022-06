Attualita 205

La Sezione Anps "Calogero Zucchetto" di Caltanissetta partecipa all’ottavo raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

Oggi e domani a Pontedera si terrà l’VIII raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato con lo slogan "Insieme per dare valore ai valori"

Redazione

Due giorni ricchi di eventi per ricordare l’importanza delle attività dell’ANPS nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano dei volontari al sistema della Protezione Civile Nazionale. Uomini e donne uniti dal senso di appartenenza e di reciproca solidarietà, vicini alla gente ieri come oggi, che continuano ad offrire il proprio contributo alla società civile. Stamattina, in Piazza Martiri della Libertà di Pontedera, saranno allestiti gli stand delle Specialità e dell’ANPS per la divulgazione di materiale informativo e verranno esposte le auto storiche insieme alla Lamborghini della Polizia. Nel pomeriggio verrà deposta una corona d'alloro ai caduti in piazza Garibaldi e successivamente, conclusa la messa solenne in Duomo, si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato. Domani domenica 26 giugno, allo stadio "Ettore Mannucci", alla presenza del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, si terrà la sfilata delle sezioni dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato provenienti da tutta Italia. Al temine il Capo della Polizia Prefetto Giannini, nominerà due poliziotti ad honorem: personalità della società civile che con il loro esempio di vita hanno incarnato i valori della Polizia di Stato e con il loro operato sono state vicine alle persone più fragili. Alla sfilata sarà presente anche la Sezione dell’ANPS di Caltanissetta intitolata alla memoria dell’Agente Calogero Zucchetto. L’associazione, con il gruppo di volontariato, nella nostra provincia è sempre rimasta attiva, da febbraio 2021 a marzo 2022, per tutte le attività connesse alla pandemia Covid. Ai componenti dell’associazione sono stati richiesti moltissimi interventi sul territorio per la consegna di generi alimentari e per la verifica degli accessi in strutture pubbliche.



