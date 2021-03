Eventi 159

"La Settimana Santa in Sicilia tra riti e tradizioni", il Fai di Caltanissetta organizza un incontro online

L'incontro si terrà il 30 marzo alle 18 in diretta streaming online dalla pagina Facebook del Fai Delegazione di Caltanissetta

Redazione

23 Marzo 2021 17:56

La delegazione del FAI, Fondo Ambiente Italiano della provincia di Caltanissetta, in prossimità della Pasqua organizza Martedì 30 Marzo alle ore 18 in diretta streaming online dalla pagina Facebook del FAI Delegazione di Caltanissetta, un incontro dal titolo "La Settimana Santa in Sicilia tra riti, tradizioni, musiche e passioni popolari", per approfondire alcuni aspetti storici, antropologici ed etnomusicologici dei riti della Settimana Santa in Sicilia, una delle settimane sante che si svolgono in Italia ed in Europa più radicate, sentite e ricche di storia.

Gesualdo Bufalino ha scritto: «A Pasqua ogni siciliano si sente non solo spettatore ma attore, prima dolente, poi esultante, d'un mistero che è la sua stessa esistenza.» Ed è su questo sentire intimamente ed intensamente ogni anno i riti della Settimana Santa, che in Sicilia presentano una complessità e ricchezza di contenuti e di simbologie dovute ai numerosi influssi, soprattutto dalla cultura spagnola, dominante tra il XVI ed il XVII secolo, ed ai temi teologici della religiosità controriformista, che il FAI ha invitato a parlarne il prof. Ignazio Buttitta, docente di Storia delle tradizioni popolari ed etnologia presso l'Università degli studi di Palermo, il prof. Ignazio Macchiarella, docente di Etnomusicologia e musiche popolari contemporanee, e Civiltà musicali del Mediterraneo presso l’Università di Cagliari, il fotografo Carmelo Stompo che ha realizzato un progetto fotografico sui riti pasquali in Sicilia dal titolo “Croco, Santi, Demoni, Giganti”, ed i fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso, compositori e polistrumentisti originari di Sutera in provincia di Caltanissetta, animati da una vena poetica e musicale di assoluta originalità, che cantano storie intessute di idiomi e suoni antichi da oltre trent’anni, in una continua affabulazione che li fa ritornare incessantemente alla loro terra natìa, la Sicilia, con un canto intimo ed essenziale che affonda molto le sue radici nei canti e nelle musiche della Settimana Santa Siciliana.

L'incontro online, patrocinato dalla Fondazione Ignazio Buttitta, dopo un saluto della capo delegazione del FAI della provincia di Caltanissetta Giulia Carciotto, sarà introdotto e moderato da Pasquale Carlo Tornatore, delegato alla comunicazione del FAI di Caltanissetta.



