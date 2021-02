Eventi 181

"La Scala della Moda" non si ferma: ecco i finalisti selezionati al casting di Mazzarino

Durante la serata Francesca Margiotta è stata anche eletta Miss Mazzarino. La giuria, ha anche premiato i piccolissimi partecipanti al concorso Baby Model

Redazione

12 Febbraio 2021 19:55

Francesca Margiotta (20 anni di Mazzarino), Sophie Grifo (21 anni di Sommatino), Daniela Sardo (18 anni di Racalmuto), Desiana Bruno (18 anni di Delia), Alessia Diforti (25 anni di Caltanissetta), Dalila Di Martina (14 anni di Mazzarino), Carmine Schifano (25 anni di San Cataldo) e Gero D’Angelo (19 anni Ravanusa). Sono questi i giovani concorrenti selezionati dalla giuria durante il casting-evento che si è svolto qualche settimana fa a Mazzarino nel rispetto delle norme anti-Covid e che consente loro di accedere alla finale de “La Scala della Moda” in programma ad Enna.La macchina organizzativa del concorso di bellezza, tra i più apprezzati in Sicilia, non si ferma malgrado le difficoltà legate alla pandemia ed è al lavoro in vista della finale di luglio.

Presenti alla serata che si è svolta nel comune della provincia di Caltanissetta, in qualità di madrine e componenti di giuria, le Miss Moda Sicilia 2018 e 2019 Martina Ferrante e Aurora Giunta. Durante la serata Francesca Margiotta è stata anche eletta Miss Mazzarino. La giuria, guidata dal patron del concorso Giuseppe Pappalardo e dal direttore artistico Joselito Pappalardo, ha anche premiato i piccolissimi partecipanti al concorso Baby Model.

Gli organizzatori hanno ringraziato il comandante dei vigili urbani del Comune di Mazzarino Armando Bellofiore che, con il suo contributo, ha permesso la realizzazione dell’evento, i conduttori Emanuele Cellauro e Piera Passero, e i collaboratori Filippo Barrile e Salvatore Cilano.

Le iscrizioni ai casting sono, quindi, sempre aperte. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione GentediDomani (organizzatrice del concorso) all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultando il sito web www.lascaladellamoda.com.



