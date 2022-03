Attualita 258

La Scala dei Turchi si colora di giallo e blu per esprimere solidarietà al popolo ucraino

L’iniziativa è stata voluta e organizzata da Nino Sanfilippo, imprenditore del luogo, che proprio nei pressi della scogliera gestisce un noto chalet

Redazione

05 Marzo 2022 07:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-scala-dei-turchi-si-colora-di-giallo-e-blu-per-esprimere-solidarieta-al-popolo-ucraino Copia Link Condividi Notizia

La Scala dei Turchi da emblema e richiamo turistico per la Sicilia a simbolo di pace e speranza per il mondo. La famosa marna bianca si illumina di giallo e blu, i colori della bandiera dell’Ucraina. L’accensione delle luci, molto suggestive negli orari notturni, per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo colpito dalla guerra, che sta vivendo uno dei periodi più bui della sua storia, con un proiettore. L’iniziativa è stata voluta e organizzata da Nino Sanfilippo, imprenditore del luogo, che proprio nei pressi della scogliera gestisce un noto chalet: «Diciamo no alla guerra e ci schieriamo al fianco del popolo ucraino», dice Sanfilippo. Il servizio sul Giornale di Sicilia in edicola



La Scala dei Turchi da emblema e richiamo turistico per la Sicilia a simbolo di pace e speranza per il mondo. La famosa marna bianca si illumina di giallo e blu, i colori della bandiera dell'Ucraina. L'accensione delle luci, molto suggestive negli orari notturni, per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo colpito dalla guerra, che sta vivendo uno dei periodi più bui della sua storia, con un proiettore. L'iniziativa è stata voluta e organizzata da Nino Sanfilippo, imprenditore del luogo, che proprio nei pressi della scogliera gestisce un noto chalet: «Diciamo no alla guerra e ci schieriamo al fianco del popolo ucraino», dice Sanfilippo. Il servizio sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare