Salute 127

La Samot Onlus dona addobbi e panettoni equosolidali agli Hospice di San Cataldo e Gela

Regali anche ai pazienti assistiti dal servizio di cure palliative domiciliari

Redazione

In occasione delle festività Natalizie, la Samot Onlus ha sposato il progetto Unakor-Lab della Caritas Diocesana di Caltanissetta, che attraverso la realizzazione di addobbi confezionati a mano in stoffa africana, sostiene i migranti attraverso attività artigianali e creative. I prodotti dell’Emporio equosolidale “Rosso Melograno” sono stati distribuiti presso le case dei pazienti assistiti dal servizio di cure palliative domiciliari. Addobbi e panettoni equosolidali sono stati portati in dono anche presso gli Hospice di Gela e San Cataldo. Ciò è stato reso possibile grazie alla disponibilità dei due responsabili Dott. Giampaolo Alario e Dott. Giuseppe Biagio Mulè. La Samot Onlus, organizzazione del Terzo Settore, che da quasi quarant’anni diffonde sul territorio della Regione Sicilia i principi delle Cure Palliative, è presente dal 2017 con una sede centrale a Caltanissetta e uno sportello d’ascolto a Gela grazie ad un rapporto convenzionale con l’Asp e offre un servizio attivo per tutti i comuni della provincia, così da consentire a tutte le persone affette da malattie cronico-degenerative in fase avanzata residenti nel territorio di poter accedere al servizio di Cure Palliative Domiciliari.



